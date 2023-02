Babilon Boxing Show & K-1: Wyniki walk. Kto wygrał swoje pojedynki?

To było drugie starcie Lodzika z Królikiem. Do ich pierwszego pojedynku doszło 7 lat temu. Wówczas po trzech zaciętych rundach decyzją sędziów dwa do remisu wygrał Lodzik. Od tego czasu obaj zawodnicy rozwinęli się jednak sportowo, zdobywając cennetrofea oraz skalpy - Królik w walkach kickbokserskich oraz na gołe pięści (m.in. dwie efektowne wygrane z Bartoszem Batrą), a Lodzik w boksie zawodowym, gdzie doszedł do bilansu 9-0 (ostatnio pokonał byłego mistrza świata Domenico Valenti no).