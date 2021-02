Adrian Szczypior (6-0, 3 KO) pokonał Bartosza Głowackiego (4-6, 3 KO) przez jednogłośną decyzję sędziów na gali Babilon Boxing Show. Była to pierwsza walka zawodowa tej imprezy.

To nie był dobry występ Szczypiora, ale faworyt nie zaliczył potknięcia i wygrał na punkty na dystansie sześciu rund po trzy minuty. Walka odbyła się w limicie 75 kg.



Sędziowie byli jednogłośni, choć tuż przed werdyktem obóz Głowackiego zdawał się wierzyć, że remis na kartach punktowych jest możliwy.



- Raczej na pewno wygra Szczypior, ale nie zachwycił, zabrakło spokoju i przeglądu. Wydawało się, że będzie w stanie kontrolować pojedynek, ale sam się pogubił. Zaczął się bić, jego boks zrobił się chaotyczny i to przeniosło się na obraz pojedynku - słusznie zauważył Przemysław Saleta, komentator gali i ekspert Polsatu Sport.



Obaj pięściarze kończyli pojedynek z zakrwawionymi twarzami, co było skutkiem zderzeń głowami.



