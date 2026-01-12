Aż huczy o rywalu Knyby. Przyjaciel Nawrockiego w gotowości. Jest komunikat

Damian Knyba w sobotni wieczór stoczył najważniejszy pojedynek w swojej karierze. Polak w Oberhausem zmierzył się z Agitem Kabayelem o tymczasowy pas mistrza świata WBC. Dwie pierwsze rundy były bardzo obiecujące i kibice mogli mieć nadzieję na niespodziankę, bo taką byłoby zwycięstwo 29-latka urodzonego w Bydgoszczy.

Knyba przegrał przed czasem. Polak zaatakował sędziego

Marzenia prysły w trzeciej rundzie. Niemiec kilka razy mocno trafił Polaka i sędzia przerwał pojedynek. Dla wielu ekspertów i kibiców to była spora kontrowersja. - "Sędzia zatrzymuje walkę w 3 rundzie. Damian przyjmował cios za ciosem z prawej przez 45 sekund, prawda, parę było bombek, też prawda... ale za wcześnie. Bez liczenia, bez niczego. Witamy w Niemczech" - podsumował bokserski ekspert, Przemysław Garczarczyk.

Knyba także był niezadowolony z pracy arbitra ringowego. - "Ten sędzia ewidentnie szukał pretekstu. Przede wszystkim o wszystko się do mnie czepiał. Cały czas patrzył tylko na mnie i szukał, do czego by się przyczepić" - przyznał Polak w rozmowie z "Faktem".

To będzie następny przeciwnik Knyby? Aż huczy od plotek

Kibice i eksperci zaczęli się zastanawiać, jaka przyszłość czeka pięściarza znad Wisły. Garczarczyk przekazał, że Polak ma występować na galach organizowanych przez Quensberry Promotions, a w najbliższym czasie mają zostać ustalone szczegóły współpracy.

Zawodnikami tej agencji są m.in. Tyson Fury, Fabio Wardley, Daniel Dubois czy "Nowy Tyson", a więc Moses Itauma.

W międzyczasie wyzwanie Knybie rzucił Kacper Meyna. Menedżer mistrza Polski w wadze ciężkiej przekazał, że taka walka może odbyć się 25 kwietnia. - Damian Knyba, Łukasz Kownacki mam nadzieję, że szanujecie swoje słowa i ich dotrzymujecie. Mistrz Polski Kacper Meyna czeka na wasz ruch - napisał Krystian Każyszka.

Kownacki, czyli menedżer Knyby został wywołany do tablicy i niemal natychmiast odpowiedział na to wyzwanie.

- Damian dopiero miał walkę. Miał szwy i zabieg ręki - napisał i podkreślił, że Knyba ma kontrakt z Queensberry, ale być może uda się zorganizować walkę między Polakami. Termin 25 kwietnia wydaje się jednak mało prawdopodobny.

Kacper Meyna ostatni raz wystąpił na gali MIRRA Rocky Boxing Night w Sopocie 13 grudnia 2025 roku. Zmierzył się z Maciejem Smokowskim, a walka zakończyła się po 1 minucie i 28 sekundach. 26-latek nie dał szans rywalowi i na jego biodrach znalazły się dwa pasy: WBC Baltic oraz mistrza Polski.

Meyna często podkreśla swoje przyjacielskie relacje z prezydentem RP Karolem Nawrockim. Głowa państwa wielokrotnie kibicowała w okolicach ringu. - Znamy się siedem lat. Gdy był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, spotykaliśmy się codziennie na sali. Jak został prezesem IPN-u i był w Warszawie, wówczas widzieliśmy się mniej więcej raz w miesiącu - mówił pięściarz w rozmowie z Arturem Gacem.

