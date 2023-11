Awantura przed walką Fury - Usyk. Musiała interweniować ochrona

16 grudnia w Londynie odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca "Bitwę XXI wieku" , na której potwierdzono wszystkie pogłoski o dacie i miejscu gali. Przy jednym stole zasiedli Fury i Usyk, gdzie nie brakowało wbijania szpilek i gorących starć słownych. W swoim stylu szczególnie oponenta zaczepiał Brytyjczyk. - Mocno zbiję tego małego brzydala. Możesz być królikiem i uciekać, ale nie wiesz, co nadchodzi. Rozbiję cię na kawałki. Na pewno mnie nie pokonasz. Zwycięzca może być tylko jeden i proste, że to będę ja. Będę zawodnikiem numer jeden obecnej epoki - mówił "Król Cyganów".'

Fury zaczepił Usyka. Gorące spotkanie pięściarzy

Walczący niedawno we Wrocławiu bokser nie pozostał bierny zaczepkom rywala. - To będzie starcie Dawida z Goliatem. Mam gdzieś, co on tam sobie gada, dla mnie to nie ma znaczenia. Ja przemówię do niego w ringu - odpowiedział Usyk.