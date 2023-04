Awantura po końcowym gongu. Bokserom puściły nerwy [WIDEO]

Panowie przewalczyli pełne 12 rund. Pojedynek nie należał do najbardziej widowiskowych, choć w pewnych momentach Brytyjczyk miał bardzo dobre momenty. Nie udało mu się jednak znokautować Amerykanina, który w okolicach połowy starcia zaczął mocno klinczować, co znacznie zepsuło show.

Franklin zagrał na nosie nie tylko kibicom, ale i samemu byłemu mistrzowi świata. "AJ" po końcowym gongu nie podał ręki przeciwnikowi i lekko go odepchnął. Po chwili panowie zbliżyli się do siebie i Joshua pretensjonalnie zaczął... klinczować, pokazując tym samym, że nie podobał mu się styl walki przeciwnika. W ułamku sekundy doszło do przepychanki, ale sędzia, sztaby i służby szybko zareagowały i uspokoiły sytuację.