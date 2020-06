- W ostatnim występie ważyłem tylko kilogram powyżej limitu wagi półśredniej i czułem się naprawdę dobrze - mówi Austin Trout (32-5-1, 18 KO), były mistrz świata wagi junior średniej, który na ostatniej prostej poważnej kariery postanowił zrzucić kilogramy i zejść do niższego limitu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Uzgodniono warunki finansowe walki Joshua - Fury. Wideo © 2020 Associated Press

Niespełna 35-letni mańkut na początku lutego zastopował w drugiej rundzie przeciętnego Rosbela Montoyę, a teraz chce znacznie podwyższyć poprzeczkę. Na celownik bierze innego dawnego championa, Amira Khana (34-5, 21 KO).

Reklama

- Jest szybki, ma znane nazwisko, ale stosunkowo kruchy i łatwy do pokonania. Chętnie spotkam się z nim na rozpisce gali Fury vs Joshua. To będzie wielki wieczór, a zestawienie naszej dwójki na pewno zasługuje na tak dużą imprezę jaką będzie gala Fury vs Joshua. Będę więc naciskał Khana na taki pojedynek i zrobię co w mojej mocy, by do niego doszło - stwierdził Trout.