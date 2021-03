Wydaje się, że po małej sadze kontraktowej z Arturem Szpilką (24-4, 16 KO) panowie doszli do porozumienia i 8 maja podczas gali w Rzeszowie dojdzie do pojedynku pięściarza z Wieliczki z niepokonanym Łukaszem Różańskim (13-0, 12 KO). Stawką pojedynku ma być pas WBC International wagi bridger, a cała impreza będzie transmitowana w systemie PPV.

Starcie z Różańskim ma być dla Szpilki ostatnim w barwach grupy Knockout Promotions. Były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej długo negocjował warunki umowy na walkę z Łukaszem Różańskim. Jeszcze 10 marca "Szpila" grzmiał na Twitterze. - Dzisiaj proszę o kontrakt, bo naprawdę mam już tego dość - pisał do Andrzeja Wasilewskiego.

Na tę wiadomość szybko odpisał promotor. - Artur, weź cos na uspokojenie. Rozmawialismy wczoraj 2 razy, z Jackiem rozmawiałeś wczoraj z 5 razy, dzisiaj już piszesz i dzwonisz do Jacka i do mnie od 8.00 rano... a umówiliśmy na wczesne popołudnie... - skwitował Wasilewski, ale Szpilka nie był mu dłużny. - I będę nap,,, do was do oporu, bo ile można czekać - odpowiedział mu Szpilka.



Prawdopodobnie jednak panowie doszli do porozumienia. Najbardziej pewną datą jest 8 maja, co potwierdził nam dyrektor sportowy KnockOut Promotions Jacek Szelągowski.



O PPV słyszymy już od dłuższego czasu. Dziś komentator TVP Sport Piotr Jagiełło wspomniał na Twitterze, że być może za platformę z systemem PPV będzie odpowiedzialna firma, która również pracuje przy produkcji m.in. FAME MMA. Chodzi o narzędzie StreamOnline, współpracujące jako player nie tylko z organizacją FAME, ale również z FEN-em, Gromdą, Punchdownem.



Tego nie potwierdził jednak Andrzej Wasilewski, choć PPV jest pewne. - Nie ma jeszcze kompletnie żadnych decyzji w tej sprawie, więc ktoś głupoty opowiada - napisał na Twitterze Wasilewski, jednocześnie odpowiadając na inny post. - Moim zdaniem bardzo dobra walka na PPV. Emocje. Oprócz tego i tak nie było możliwości zrobić jej inaczej - zapewnia szef Knockout Promotions.