Jak informowaliśmy, Artur Szpilka (22-4, 15 KO) we wtorek wylatuje do Hiszpanii, gdzie pod okiem Romana Anuczina będzie się przygotowywał do walki na gali w Sosnowcu, która czeka nas 26 października. Kto skrzyżuje z Polakiem rękawice? Na pewno ktoś, kto ma pozwolić Szpilce na odbudowanie się po brutalnej porażce z rąk Derecka Chisory. Sam Artur sugeruje kolejnego rywala z Wysp.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. To będzie wojna. Joshua i Ruiz przygotowują się do rewanżu. Wideo © 2019 Associated Press

- To nie zależy ode mnie, ale żadnego buma nie chcę. Wiadomo, przegrałem z Chisorą, potrzebuje łatwiejszego rywala, ale walki z kelnerami nie mają sensu. Słyszałem coś o jakimś Angliku, bilans 10-3, ale spokojnie czekam na informacje. Za październikowy pojedynek zarobię grosze. Po prostu muszę wyjść na ring i wygrać - powiedział Szpilka w rozmowie z Rafałem Mandesem z TVP Sport.



Zastanawiamy się już (i próbujemy się dowiedzieć), o kim mówił Artur. Być może chodzi o Jaya "Ducha" McFarlane'a (10-3, 5 KO), 21-letniego Szkota, który był swego czasu reklamowany jako "najmłodszy zawodowiec wagi ciężkiej na Wyspach". Dość mocno go promowano i wystąpił na kilku ciekawych galach, m.in. na wielkiej amerykańskiej gali Gołowkin vs Jacobs w 2017 roku w Nowym Jorku. McFarlane stoczył jako amator zaledwie 16 walk i "uczy się na robocie". Przez pewien czas walczył w wadze cruiser, ale wrócił do królewskiej dywizji. W 2018 roku znokautował Davida Howe'a (w 2017 przegrał z nim dwukrotnie na punkty) i jest to jego najważniejsze na razie zwycięstwo. 27 września ma walczyć w Glasgow z niezłym Joshem Sandlandem, ale kto wie, może zrezygnuje z tej walki na rzecz pojedynku ze "Szpilą"? Na razie wiemy zbyt mało, by wyrokować.



Wracając na koniec do barwnej przeszłości McFarlane'a - w 2008 roku jego matkę aresztowano na Dominikanie, gdy próbowała przemycić wraz z kochankiem kokainę o wartości 300 tysięcy funtów. Została skazana na 8 lat więzienia. Jay trafił do dominikańskiego sierocińca, z którego wyciągnęli go dziadkowie z pomocą szkockich dyplomatów. Kilka lat później zaczęły się problemy Jaya z otyłością i hazardem, na które lekarstwem jest boks. McFarlane niewątpliwie umie się bić i podnosi poziom swoich umiejętności (nota bene sparował już z wieloma zawodnikami brytyjskiej czołówki), poza tym wokół jego walk zawsze panuje żywa atmosfera, podkręcana np. występami Szkota podczas ceremonii ważenia w tradycyjnym stroju i makijażu Williama Wallace'a, znanego Polakom głównie jako bohater filmu "Braveheart". Trzymamy więc kciuki, by to właśnie McFarlane okazał się rywalem Artura Szpilki 26 października.