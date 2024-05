Wrzosek po pojedynku przyznał, że największa z jego punktu widzenia trudność polegała na tym, że nie wiedział, czego spodziewać się po Szpilce.

Artur Szpilka przegrał do wiwatu. Jaki był plan na walkę?

Robotę wykonał jednak w spektakularnym tempie, szybko wykorzystując fakt, że były pięściarz po raz kolejny dał się ponieść emocjom i ruszył do nieprzygotowanej ofensywy.

Wrzosek od razu to wykorzystał, ściągnął pochylonego "Szpilę" za głowę do parteru, a następnie zaczął zadawać na jego głowę ciosy. Wiele ich nie doszło, sędzia szybko poddał byłego boksera, a opinie, że mógł zrobić to przedwcześnie, najpierw rozwiał sam Wrzosek, rozpoczynając rozmowę przy ogłuszającym dopingu swoich fanów od wyraźnej prośby. Reklama

- Mam taki apel do Artura, żeby dzisiaj nic o tym (przerwaniu walki - przyp.) nie mówił - zaczął zwycięzca, na co "Szpila" zareagował koncyliacyjnie, dzięki czemu ewentualne niedobre emocje szybko zostały rozpędzone.

- Zatem nieważne - kontynuował Wrzosek. - Wolałbym, żebyśmy wszyscy na chłodno usiedli i to obejrzeli, żeby nikt do nikogo nie miał pretensji o jakieś słowa. Mi się wydawało po tym, co widziałem w powtórce, że Artura chociaż na chwilkę "odcięło". Sędzia tak zadecydował, Artur może twierdzić inaczej. Ja mam nadzieję, że on nie ma do mnie żadnych pretensji o wynik i to, co zrobił sędzia - przedstawił swoją optykę 31-latek, z nawiązką wywiązując się z roli zdecydowanego faworyta.

Z kolei Szpilka niewiele miał do powiedzenia, ale po takiej porażce niesamowicie ciężko zebrać myśli. Najistotniejsze jest to, co wyraźnie dał do zrozumienia, że po tej przegranej jego przygoda z oktagonem się nie kończy.

- Czuję się dobrze, wygrał, trafił i po walce - zaczął Szpilka podczas wywiadu w klatce KSW. O planie na walkę nie był w stanie wiele nadmienić. - Ciężko powiedzieć, bo jestem świeżo po pojedynku. Ale co, gratulacje, trzeba będzie się podnieść i wracać do roboty ~ odparł Szpilka.

Wrzosek zaznaczył, że nadal bardzo szanuje Szpilkę, choć zaakcentował, że wolałby rozmawiać "z rozkwaszonymi twarzami po trzyrundowej bitce niż po takiej walce". Reklama

