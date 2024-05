Artur Szpilka nie zamierza tego ukrywać. To dlatego skończył z boksem

Po kilkunastu latach kariery jako pięściarz Artur Szpilka postanowił dokonać kilku ważnych zmian w swoim życiu zawodowym. Nikt jednak nie spodziewał się, że porzuci on boks i spróbuje swoich sił w MMA. Dlatego też, kiedy w marcu 2022 roku stało się jasne, że "Szpila" podpisał kontrakt z federacją KSW , wielu kibiców nie kryło swojego zdziwienia.

Artur Szpilka o zakończeniu kariery pięściarskiej. Ujawnia prawdziwy powód

Choć to właśnie w boksie Artur Szpilka odnosił największe sukcesy w swojej karierze, nic nie wskazuje na to, aby miał jeszcze powrócić do pięściarstwa. Gwiazdor KSW goszcząc w programie u Kuby Wojewódzkiego ujawnił, dlaczego nie myśli o powrocie na ring. 35-latek nie miał zamiaru niczego ukrywać i zdradził prawdziwy powód. Jak się okazuje, takową decyzję Szpilka podjął ze względu na... niezdrowe środowisko.