Artur Szpilka nie mógł się powstrzymać. Co za słowa pod adresem Masternaka

Otrzymał jakiś niefartowny cios na żebra. (...) Możemy się domyślać, co czuł Mateusz. Masakra. (...) Mogę jedynie powiedzieć, że jest mi przykro, że bardzo mi go szkoda. Wiem, ile pracy włożył w przygotowania do tej walki, ile miał oczekiwań. Teraz przed Mateuszem jest ta najważniejsza walka. Zdaję sobie sprawę, jak to wygląda - on musi to wszystko przetrawić. Oby tylko nie podłamał się tym wszystkim, co się wydarzyło. Teraz najbardziej za to trzymam kciuki. "Master", zwracam się do ciebie: nie przestawaj, walcz i konsekwentnie idź po swoje, bo udowodniłeś, że to ci się należy. Zasłużyłeś na tytuł mistrza świata

~ powiedział.