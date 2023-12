Artur Szpilka nie ma wątpliwości. To będzie zacięta walka. "Mamed jest strasznie niewygodny"

Wojownik pochodzenia czeczeńskiego to legenda polskiego MMA, od lat związana z federacją KSW. Gdy Adamek ogłosił wznowienie kariery i podpisanie kontraktu z Fame MMA, wydawało się, że do ich spotkania nie dojdzie, bo należą do dwóch różnych organizacji. Ostatecznie wszystkie zainteresowane strony zdołały jednak dojść do porozumienia i walka odbędzie się 24 lutego podczas gali KSW Epic w Gliwicach.