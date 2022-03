Artur Szpilka nawet nie chce tego komentować

Boks

- ​ Wyzwany do walki przez Kasjusza? Weź, przestań... Ja tego nawet nie będę komentował - odpowiedział na gali Gromda 8 Artur Szpilka (24-5, 16 KO), zapytany o to, że do pojedynku wyzwał go były pięściarz boksu olimpijskiego i medalista mistrzostw Polski Kasjusz Życiński. Pięściarz z Wieliczki po raz kolejny pokazuje, że nie interesuje go taki pojedynek.

Zdjęcie Artur Szpilka / Rich Schultz / Getty Images