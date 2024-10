Artur Szpilka przegrał z Kownackim i Różańskim w boksie

Szpilka chce z nimi walczyć w MMA

"Skoro tak mówi, to zapraszam go serdecznie. Myślę, że KSW jest w stanie go ściągnąć, więc zróbmy to. Ja Łukasza szanuję, zdobył mistrzostwo świata, a wcześniej pokonał mnie" - powiedział Szpilka.