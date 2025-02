Artur "Orzeł Biały" Binkowski to postać, która w ostatnim czasie wzbudzała ogromne kontrowersje. 49-latkowki wróżono kiedyś wielką, pięściarską przyszłość. W 2000 roku był on reprezentantem Kanady na igrzyskach olimpijskich w Sydney. Później walczył zawodowo w wadze ciężkiej, słynąc z silnego ciosu. Swoją ostatnią walkę stoczył w 2014 roku, przegrywając z Michałem Cieślakiem.

Jak sam przyznał, nie był zainteresowany światem freak fightów. Dał się jednak skusić na występ w federacji FAME MMA ze względu na postać swojego rywala. Artur Binkowski wprost stwierdził, że Tomasz "Tomek" Majewski - znany dziennikarz piszący o sportach walki - zdołał mu podpaść, dlatego postanowił stanąć z nim do walki.

Walka została zakontraktowana w formule bokserskiej na dystansie trzech dwuminutowych rund w małych rękawicach. Obaj zawodnicy wchodząc do areny mieli łącznie 108 lat (Binkowski 49 i Majewski 59). Przygotowana w ATM Studio arena ze względu na swoją budowę nazywana jest "basenem".

Tomasz Majewski próbował rozpoczął ambitnie, szukając uderzenia. Ale od samego początku widać było przewagę Artura Binkowskiego - i w warunkach fizycznych, i w doświadczeniu. "Orzeł Biały" szybko trafił krótkim prawym, a potem świetnie balansował, zmuszając rywala do nieustannego odwrotu. I on potrafił jednak chybić po uniku Majewskiego, choć i tak doprowadził do rozcięcia nad jego okiem. Na 40 sekund przed końcem pierwszej rundy Binkowski upadł, ale bez uderzenia.