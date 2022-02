- Ukraińcy wybrali demokrację. Demokracja to jednak delikatny system, który nie obroni się sam; potrzebuje woli ludzi, ich poświęcenia - napisał do swoich rodaków Witalij Kliczko, deklarując, że sam chwyci za broń, by odeprzeć atak rosyjskiego agresora.



- Nie mam innego wyjścia, muszę to zrobić. Będę walczył - stwierdził w rozmowie z jedną z brytyjskich stacji.



I rzeczywiście, w piątkowy poranek internet obiegły zdjęcia byłego boksera oraz aktualnego mera Kijowa, w wojskowym uniformie i z bronią w ręku.

Czytaj więcej - Witalij Kliczko z bronią w ręku staje w obronie Kijowa

Reklama

Wojna na Ukrainie. Kliczko staje z bronią. Schwarzenegger: Jesteście bohaterami

Arnold Schwarzenegger, były gubernator Kalifornii i wieloletni znajomy braci Kliczków, zwrócił się publicznie do swoich ukraińskich przyjaciół.

- Myślę o was, moi przyjaciele. Byliście moimi bohaterami na ringu i teraz jesteście moimi bohaterami - powiedział słynny aktor.