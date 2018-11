​Brązowy medalista olimpijski z Londynu Anthony Ogogo (11-1, 7 KO) nie wyklucza, że w wieku 29 lat będzie musiał zakończyć bokserską karierę.

Ogogo pauzuje od 22 października 2016 roku, kiedy przegrał z Craigiem Cunninghamem.



W trakcie walki doznał urazu oka i zaczął się skarżyć na zamazany wzrok. Od tego czasu przeszedł sześć operacji i przyznaje, że jest załamany przedłużającym się rozbratem z boksem.

- Od dawna nie było sytuacji, żebym upadł tak nisko. Nie chcę już tutaj być, chcę być w ringu i chcę zostać mistrzem świata. To kluczowy moment - albo będę wielki, albo to koniec tego rozdziału. Nie mogę się dłużej uganiać za czymś, co nie chce zostać dogonione. Naprawdę mam nadzieję, że to wypali - oznajmił.

Na igrzyskach w 2012 roku Ogogo zdobył brąz w wadze średniej. Złoto wywalczył wtedy Ryota Murata.