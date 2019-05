- Zapowiadałem, że skończę Millera w ósmej rundzie i mniej więcej w tym samym momencie powinienem zastopować Ruiza - mówi Anthony Joshua (22-0, 21 KO), który 1 czerwca w Madison Square Garden w Nowym Jorku skrzyżuje rękawice z Andym Ruizem Jr (32-1, 21 KO).

Zdjęcie Anthony Joshua /AFP

- Wiem, że ojciec Ruiza też był dobrym bokserem. Ma w sobie meksykańską krew, a oni potrafią walczyć. Nie wyprowadza może aż tylu ciosów co Jarrell Miller, ale bardziej je selekcjonuje i wybiera najlepszy moment, by je zadać. Prezentuje inny styl niż Miller. Według mnie Ruiz nie będzie próbował mnie "zajechać", tylko będzie szukał jednego mocnego uderzenia, którym mógłby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Mierzyłem się już z takimi zawodnikami jak on - kontynuuje mistrz świata wagi ciężkiej federacji IBF, WBA i WBO.



- Zależy mi na nokaucie w każdej walce. Tylko raz przeboksowałem na pełnym dystansie, z Josephem Parkerem, lecz wtedy chciałem też udowodnić, że potrafię walczyć także przez dwanaście rund. Na pewno Ruiz jest twardym zawodnikiem, ale chcę go znokautować - dodał Joshua.