Obozy Anthony'ego Joshuy (23-1, 21 KO) i Kubrata Pulewa (28-1, 14 KO) są już bliskie porozumienia, dlatego obozy obu pięściarzy poprosiły władze federacji IBF o dodatkowy czas na negocjacje, tak by uniknąć przetargu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tajski boks. Podwójny nokdaun w Tajlandii. Wideo INTERIA.TV

- Zrobiliśmy duży progres w naszych negocjacjach i jesteśmy blisko umowy - mówi Eddie Hearn, promotor AJ-a. Strony miały pierwotnie czas do 11 stycznia, teraz do 31 stycznia. Szefowie grupy Matchroom i Top Rank poprosili jednak o przełożenie ostatecznego terminu na 14 lutego. Do tego momentu kontrakty mają już być podpisane.



Gdyby doszło do przetargu, pieniądze ze zwycięskiej oferty zostałyby podzielone w stosunku 65 do 35 na korzyść Anglika.



Nie wiadomo jeszcze, gdzie mógłby się odbyć pojedynek Brytyjczyka z Bułgarem. Podobno wiele krajów zgłasza się do organizatorów. Ale pojawił się nowy "kandydat" do przyjęcia bokserów oraz kibiców - piłkarski obiekt Emirates Stadium, na którym grają zawodnicy Arsenalu.