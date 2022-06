Anthony Joshua zdecydował. Reakcje ze świata są jednoznaczne!

Przypomnijmy, że po porażce z Aleksandrem Usykiem we wrześniu zeszłego roku i utracie pasów IBF, WBA i WBO Joshua długo myślał nad zmianą trenera. Następcą Roberta McCrackena zostanie ostatecznie Robert Garcia, z którym AJ spotkał się kilka miesięcy temu podczas podróży po USA. Amerykanin przybył już do Anglii i przygotuje Joshuę do planowanego na sierpień rewanżu z Ukraińcem.

Joshua wybrał Garcię. "Wie, jak zachować się w wielkich walkach"

- Joshua rozstał się z Robertem McCrackenem, ja też to kiedyś zrobiłem. McCracken był bardzo zajęty pracą z brytyjską kadrą i nie miał dla mnie wystarczająco dużo czasu (...) - powiedział Campbell.

- Spotkałem się całkiem niedawno z Robertem Garcią i Joshuą. Garcia pracował i pracuje z zawodnikami światowej klasy, ma wielkie doświadczenie na najwyższym poziomie. Wie, jak zachować się w wielkich walkach, gdy presja jest olbrzymia. Jestem przekonany, że Joshua zobaczył w Garcii coś, czego potrzebuje i to nie tylko od strony czysto sportowej - dodał 34-letni Brytyjczyk.