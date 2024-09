Po czterech rundach przegrywał na kartach punktowych już aż 33:40, więc musiał szukać nokautu. Podkręcił tempo w piątej odsłonie i mocno trafił oponenta, ale nadział się na błyskawiczną kontrę, po której już nie wstał. Próbował to zrobić na "dziesięć" w odliczaniu sędziego, ale szybko stracił równowagę i pochylony dotknął głową maty. Publiczność była w szoku. Pięściarz z Watfordu musiał się z niego otrząsnąć, by dać pierwszy wywiad w ringu. Mimo klęski nie biło od niego zrezygnowanie, fani usłyszeli pozytywny przekaz.

Anthony Joshua po znokautowaniu przez Dubois: "Miałem ostrego, szybkiego przeciwnika"

Prawdopodobnie pytasz, czy nadal chcę walczyć? Oczywiście. Próbowaliśmy osiągnąć sukces i nam się nie udało. Co to teraz oznacza? Że uciekniemy? Będziemy żyć, aby walczyć kolejnego dnia. Taki właśnie jestem

"AJ" pochwalił także rywala, który z czempiona tymczasowego został "stałym". - Zanim skończę, musimy oddać honory naszemu przeciwnikowi Danielowi. Kiedy podpisuję kontrakty do walki z przeciwnikami, nie lubię ich już w swojej głowie. Ale teraz, kiedy to już się stało, zdejmuję przed nim czapkę i mówię: dobra robota - zaznaczył.

- Musimy przyjrzeć się tej walce, wiem, że można by wprowadzić pewne zmiany. Oczywiście, będziemy to robić bezpośrednio, przyjrzymy się temu i zastanowimy się, co możemy zrobić lepiej. Mimo tak złego początku walczył dalej, jestem dumny z tego, co tam pokazał. W pojedynku z tak silnym zawodnikiem, w tak okropnej sytuacji, wielu zawodników nie próbowałoby dalej walczyć tak jak on - stwierdził szkoleniowiec.