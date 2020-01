Mistrz świata IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej, Anthony Joshua (23-1, 21 KO) wciąż czeka na decyzje w sprawie swojej kolejnej walki. Federacje IBF i WBO nakazały Brytyjczykowi pojedynki z obowiązkowymi pretendentami: Kubratem Pulewem (28-1, 14 KO, obowiązkowy pretendent IBF) i Aleksandrem Usykiem (17-0, 13 KO, obowiązkowy pretendent WBO). AJ może więc wkrótce zwakować któryś z pasów, ale nie jest to jeszcze wcale pewne...

- Wciąż czekamy na informacje od federacji, które rozjaśnią nam sytuację i potwierdzą, kto powinien być pierwszy w kolejce do walki z AJ'em (w grudniu mówiło się, że pierwszy w kolejce jest Kubrat Pulew - przyp. red.). Wszystko jest jeszcze możliwe. Jeśli natomiast chodzi o walkę Usyka z Dereckiem Chisorą (mówiło się, że dojdzie do niej 7 marca), to 7 marca nie wchodzi raczej w grę. Może za to dojść do tego pojedynku w innym terminie: 28 marca w Londynie w hali O2 Arena - powiedział promotor Joshuy, Eddie Hearn.



Czy w stawce walki Usyk vs Chisora 28 marca może się znaleźć wakujący pas WBO? Trudno powiedzieć, lecz w grę wchodzi jeszcze inna możliwość: mistrzowska walka Usyka z byłym mistrzem świata Josephem Parkerem (26-2, 20 KO), który jest w tej chwili notowany na drugim miejscu rankingu WBO i jest - przynajmniej teoretycznie - bardziej naturalnym kandydatem do starcia o zwakowany tytuł niż zajmujący w rankingu dziewiąte miejsce Chisora.