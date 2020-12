Anthony Joshua: Walka z Usykiem bardziej prawdopodobna niż z Furym

Anthony Joshua (23-1, 21 KO) ma przed sobą obowiązkową obronę z Kubratem Pulewem (28-1, 14 KO), ale planem na przyszły rok są walki z Tysonem Furym (30-0-1, 21 KO) oraz Aleksandrem Usykiem (18-0, 13 KO). Przy czym AJ zaznacza, że jego zdaniem łatwiej będzie doprowadzić do starcia z Ukraińcem.

- Fury to wielki talent, ale nie wiem tak naprawdę, co on zaraz zrobi i w którą stronę pójdzie. Nie wiem, co dalej z jego walką z Wilderem. A może powróci temat walki z Kabayelem? Ogłosił, że spotka się ze mną, lecz kontrakty nie zostały potem podpisane. Dużo prościej układa się wszystko z Usykiem, to bardzo bezpośredni facet. Jeśli powiedział, że zawalczy z Chisorą, to wiedzieliśmy, że ta walka dojdzie do skutku. I tak samo było w jego przypadku od zawsze. Nie wiem, co wydarzy się w przyszłym roku, jednak moja walka z Usykiem wydaje mi się bardziej prawdopodobna niż starcie z Furym - nie ukrywa champion IBF/WBA/WBO.

- Fury ma bardzo wysokie bokserskie IQ i pojedynek z nim byłby dużym wyzwaniem. Ale jestem na to chętny i gotowy - dodał Joshua.