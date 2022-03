Anthony Joshua w koszulce z biało-czerwonym orłem. Co planuje?

- Zaczynajmy - oto opis, który widnieje obok ww. zdjęcia. Od razu pojawiła się masa spekulacji dotyczących sensu polskiego motywu.

Niektórzy twierdzą, że Joshua wyraża podziw dla Polaków wspierających Ukrainę podczas trwającej wojny.

Inni widzą "polską" koszulkę i opis zdjęcia jako zapowiedź pojedynku z Polakiem, np. z Adamem Kownackim, choć wydaje się to mało prawdopodobne.

Anthony Joshua z polskim orłem. O co chodzi?

A może chodzi o zapowiedź mocniejszego wejścia do Polski platformy DAZN, z którą współpracuje Joshua? Taką możliwość sygnalizuje promotor AJ-a, Eddie Hearn.

Na razie czekamy na decyzję dotyczącą rewanżu AJ-a z jego zeszłorocznym pogromcą, obecnym mistrzem IBF, WBA i WBO Aleksandrem Usykiem (19-0, 13 KO), który w związku z wojną przebywa w Ukrainie.

Szef grupy Matchroom, wspomniany Eddie Hearn twierdzi, że jeśli do walki Joshua vs Usyk II nie dojdzie do końca czerwca, AJ stoczy prawdopodobnie pojedynek z innym rywalem dla podtrzymania aktywności.