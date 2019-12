Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) niespodziewanie rozstał się z Benem Davisonem przed lutowym rewanżem z Deontayem Wilderem (42-0-1, 41 KO). Nowy trenerem Fury'ego został Javan Hill ze słynnego Kronk Gym. Co o tej zmianie myśli wielki brytyjski rywal Tysona, czempion IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej Anthony Joshua (23-1, 21 KO)?

- Jeżeli Fury czuje, że ta zmiana jest dla niego dobra, to musi zaufać instynktowi, bo jedyną osobą w jego teamie, która wchodzi do ringu, jest on sam. Nikt inny się w pewnym momencie nie liczy. Trzeba jednak pamiętać, że sukces Tysona był też sukcesem Bena - powiedział Joshua, rozmawiający nota bene niedawno z Furym o wspólnych sparingach przed konfrontacją ''Króla Cyganów'' z mistrzem świata WBC.



- Nigdy nie myślałem o zmianie trenera, nie słuchałem głosów ludzi, którzy go krytykowali po mojej porażce z Andym Ruizem jr. Rozmawialiśmy natomiast z innymi trenerami, żeby mieć szerszą perspektywę. Kiedy ćwiczę z Robem McCrackenem na tarczy, potrzebujemy kogoś z zewnątrz, żeby ocenił swoim okiem, jakie błędy robię. W krótkim czasie stworzyliśmy drużynę, która pracowała naprawdę dobrze i poprawiliśmy to, co nie działało - dodał AJ, który w kolejnej walce powinien zmierzyć się z Kubratem Pulewem (obowiązkowy pretendent IBF) lub Aleksandrem Usykiem (obowiązkowy pretendent WBO).