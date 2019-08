​Anthony Joshua (22-1, 21 KO) po czerwcowej porażce z Andym Ruizem Juniorem (33-1, 22 KO) i utracie pasów mistrzowskich wagi ciężkiej zachowywał przez długi czas pokorę, ale ostatnio jest coraz ostrzejszy. W tym tygodniu rozpętał otwarty konflikt z Lennoxem Lewisem, a wypowiedź na temat przyczyny porażki w Nowym Jorku również wzbudziła spore kontrowersje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andy Ruiz o rewanżu z Anthonym Joshuą: Jeszcze niczego nie podpisałem. Wideo © 2019 Associated Press

- Ruiz trafił mnie szczęśliwym ciosem (ang. lucky punch - przyp.red.) zesłanym przez bogów. Nie wiem, czym jest wstrząs mózgu, ale po walce nie wiedziałem, w której rundzie została przerwana. Więc jestem zszokowany, że Ruiz potrzebował po tym szczęśliwym ciosie aż czterech rund, żeby skończyć walkę przed czasem. Dajcie mi teraz wstrząsnąć mózgiem Ruiza, on nie da rady wstać - powiedział Joshua.

Reklama

- Ruiz padł na deski, ale nie był jeszcze skończony. Mogłem dłużej czekać, lecz mój instynkt powiedział co innego. A potem rywal złapał mnie lewym sierpowym w czubek głowy. Ruiz nie ma wcale aż takich umiejętności, choć jest dobrym zawodnikiem - dodał AJ.

- W rewanżu zrobię to, co zrobiłem w trzeciej rundzie, ale podejdę do tego z większym wyrafinowaniem. Posłanie Ruiza na deski było łatwe. Teraz muszę być mądrzejszy, nie boksowałem właściwie. Biegałem po ringu jak maratończyk i tańczyłem. Nigdy nie mieliśmy też w planie opuszczania rąk i wychylania się za nogę wykroczną - zadeklarował na koniec jeden z najbardziej popularnych brytyjskich pięściarzy XXI wieku, którego druga walka z Meksykaninem odbędzie się zapewne 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej.