Anthony Joshua przerwał milczenie po tragicznym wypadku. Powiedział, co dalej

Tomasz Chabiniak

29 grudnia 2025 roku w Lagos w tragicznym wypadku samochodowym zginęli dwaj bliscy przyjaciele i jednocześnie członkowie sztabu Anthony'ego Joshuy. Brytyjski bokser przerwał milczenie w tym trudnym czasie. - Wszystko wywróciło się do góry nogami. To była tak nieprzewidziana sytuacja, że nie mieliśmy na nią żadnego wpływu - podkreślił.

Anthony Joshua
Anthony JoshuaDaniel LealAFP

29 grudnia 2025 roku w nigeryjskim Lagos doszło do wypadku, w którym śmierć ponieśli dwaj przyjaciele Anthony'ego Joshuy i zarazem członkowie jego sztabu, Sina Ghami i Latif Ayodele. Siedzieli z prawej strony SUV-a, który rozbił się o stojącą ciężarówkę. Pięściarz kilkadziesiąt minut przed wypadkiem rzekomo zmienił miejsce na tylne lewe, bo miał zasłaniać kierowcy prawe lusterko.

8 stycznia napisał na Instagramie: "Dziękuję za całą miłość, jaką okazaliście moim braciom. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak wyjątkowi są [...] Jest mi ciężko, ale wiem, że jeszcze trudniej jest ich rodzicom. Jestem silny psychicznie i wierzę, że Bóg zna ich serca. Niech Bóg zmiłuje się nad moimi braćmi".

W czwartek w jego mediach społecznościowych pojawił się ponad 6-minutowy filmik, w którym opowiedział o swoich emocjach. Przyznał, że nagranie było na tyle trudne, że potrzebował kilku prób.

Anthony Joshua wrócił do utraty przyjaciół: "Nie zmierzam okazać wszystkich swoich emocji"

- Wróciliśmy do domu, odwiedziliśmy rodziny i wszystko wywróciło się do góry nogami. To była tak nieprzewidziana sytuacja, że nie mieliśmy na nią żadnego wpływu. Ich rodzice, wujkowie, kuzyni, przyjaciele i ja straciliśmy dwóch wspaniałych mężczyzn, straciliśmy osoby, na których nam bardzo zależało i które odegrały ważną rolę - rozpoczął.

To trudne. Naprawdę trudne. Nie zamierzam tu okazywać wszystkich swoich emocji. Wiem, że w dzisiejszych czasach łatwo jest oceniać ludzi w szczegółach i osądzać. Wiem, co czuję i to jest dla mnie ważne. Wiem, jaki jest mój obowiązek. To moi bracia, moi przyjaciele, przede wszystkim. Traciłem już ludzi. Ale nie sądzę, żebym stracił kogoś w taki sposób. Byli bardzo ważnymi członkami teamu
Anthony Joshua

Co dalej z karierą Brytyjczyka? Nie dał do zrozumienia, że nadchodzi jej zakończenie, o czym ostatnio plotkowano. - Misja musi trwać. Rozumiem swój obowiązek. Nie chodzi o dziedzictwo, chodzi po prostu o robienie tego, co słuszne, i wiem, że to zrobię - powiedział dość enigmatycznie.

