Anthony Joshua "oszukał śmierć". Niewiarygodne, co ujawniono. Prośba o zamianę miejsc

Tomasz Chabiniak

Tragiczny wypadek w Nigerii niemal kosztował życie Anthony'ego Joshuy. Było to jasne od momentu informacji o zdarzeniu, bo zginęła przecież połowa pasażerów samochodu. Teraz jednak można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że "AJ" niejako "oszukał śmierć". Dzieci kierowcy oraz jego adwokat ujawnili ważną informację. Doszło do zamiany miejsc w pojeździe.

Bokser w ringu podczas wydarzenia sportowego, w tle widoczne światła areny, w lewym dolnym rogu obecny trener lub menadżer. W prawym górnym rogu zamieszczone zdjęcie z miejsca poważnego wypadku samochodowego, przy którym stoi tłum ludzi oraz radiowóz.
Anthony JoshuaEd Mulholland/Zuffa LLCGetty Images

O wypadku Anthony'ego Joshuy, w którym zginęli Sina Ghami i Latif Ayodele, dwaj jego przyjaciele i zarazem członkowie sztabu trenerskiego, napisano już wiele. Ofiary siedziały z prawej strony samochodu marki Lexus. W piątek padła jednak informacja, która z pewnością zaszokowała i zmusiła do refleksji wielu kibiców pięściarza urodzonego w Watfordzie.

Adwokat kierującego ujawnił, że w początkowej fazie podróży w Lagos na przednim prawym siedzeniu siedział "AJ". Prowadzący pojazd 47-letni Adeniyi Mobolaji Kayode poprosił jednak go, by zamienił się z innym pasażerem, bo były mistrz świata w wadze ciężkiej zasłaniał mu lusterko boczne. Można więc stwierdzić, że Joshua niejako "oszukał śmierć". Rzekomo zamienił się z Ayodele.

Tę wersję potwierdzają dzieci Kayode. Głos zabierali syn oraz córka. Żona była w stanie tego zrobić z uwagi na swój trudny stan mentalny. Rozprawa odbędzie się 20 stycznia.

Prawnik przekazał wersję wydarzeń swojego klienta, który usłyszał już zarzuty.

Nie przyznał się do winy i stwierdził, że był to wypadek. Nie miałem jeszcze okazji z nim porozmawiać, ale wiem, że twierdzi, że hamulce nie zadziałały

Kierowca Anthony'ego Joshuy usłyszał zarzuty. Pracuje dla niego od trzech lat

- Rodzina jest bardzo poruszona tym, co się wydarzyło i jest nam przykro z powodu śmierci dwóch osób. Tata nie jeździ szybko. Jechał z dozwoloną prędkością, a potem zawiodły hamulce. Twierdzi, że naciskał pedał, ale nic się nie działo. Próbował skręcić i ominąć ciężarówkę zaparkowaną na poboczu, ale uderzył w nią. Jeździ dla Anthony'ego od trzech lat, to dobry kierowca - powiedziała wspomniana córka, 19-letnia Ifeoluwa.

Dodała, że jej ojciec odbierał Joshuę z lotniska i wiózł do rodziny w Sagamu. Byli już kilka minut od celu, gdy podczas omijania ciężarówki pękła im opona.

Dwóch bokserów podczas dynamicznej walki na ringu, jeden z zawodników zadaje potężny cios przeciwnikowi, wokół ring otoczony przez sędziów i publiczność, w tle widoczne są bannery sponsorów.
Anthony Joshua vs Jake PaulGIORGIO VIERAAFP
Sportowiec w białej bluzie i z mikrofonem przemawia podczas konferencji, w tle widoczne logo Netflix. W prawym górnym rogu wstawka pokazująca grupę ludzi zgromadzonych wokół mężczyzny przejawiającego silne emocje.
Anthony Joshua - zdj. w ramce po wypadku w NigeriiLeonardo Fernandez ViloriaEast News
Duża ciężarówka poruszająca się po asfaltowej drodze z naczepą przykrytą brązową plandeką, do której przymocowane są długie, luźne taśmy i fragmenty materiałów powiewające na wietrze. W lewym górnym rogu widoczne jest okrągłe wstawione zdjęcie umięśnio...
Anthony Joshua był uczestnikiem wypadku, w którym zginęły dwie osoby TONYE BAKARE/AFP/East News /GIORGIO VIERA/AFP/East NewsEast News

