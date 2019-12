Anthony Joshua (23-1, 21 KO) oferuje pomoc Tysonowi Fury'emu (29-0-1, 20 KO) przed jego rewanżem z Deontayem Wilderem (42-0-1, 41 KO), a nawet wspólne sparingi w ramach przygotowań.

AJ dziesięć dni temu odzyskał pasy IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej. Jeśli Fury pokonałby 22 lutego Wildera, przejąłby ostatni z liczących się pasów, ten w wersji WBC. Wszystko w rękach Anglików?



- Fury przyjąłby walkę ze mną znacznie szybciej i łatwiej niż Wilder. Zresztą w mojej opinii Tyson może go w rewanżu pokonać. Wierzę, że łatwiej i szybciej będzie doprowadzić do mojej walki właśnie z Furym, dlatego będę za niego ściskał kciuki. Możecie sobie wyobrazić moją walkę z Tysonem na brytyjskiej ziemi? - rozmarzył się Joshua.



- Kiedy byliśmy dzieciakami, sparowałem już z Furym. I teraz chętnie mu pomogę w przygotowaniach. Mogę nawet polecieć do USA na nasze sparingi, żeby lepiej przygotował się do walki z Wilderem - dodał Joshua.