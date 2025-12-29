Anthony Joshua to jeden z najwybitniejszych pięściarzy w historii. Brytyjczyk w 2012 roku sięgnął po złoty medal igrzysk olimpijskich, a następnie święcił wielkie sukcesy wśród zawodowców, sięgając po mistrzowskie pasy federacji IBF, WBA i WBO.

Kilka dni temu stoczył walkę z Jakiem Paulem. Bez większych problemów pokonał amerykańskiego influencera przez nokaut w szóstej rundzie.

Anthony Joshua miał wypadek w Nigerii. Jest ranny

W poniedziałek (29 grudnia) doszło do tragicznego wypadku z udziałem Joshuy. Na drodze ekspresowej Lagos-Ibadan w miejscowości Makun w Nigerii. Lexus typu SUV, którym podróżował Joshua uderzył w stojącą ciężarówkę.

Według gazety "Daily Mail", która powoływała się na komisarza policji stanu Ogun, Joshua został opatrzony na miejscu wypadku przez ratowników medycznych, a następnie przewieziony do szpitala. Stacja BBC z kolei poinformowała, że według miejscowych władz Brytyjczyk, który - jak przekazał jego agent Eddie Hearn - przebywa w Nigerii na wakacjach, czuje się dobrze.

Wypadek z udziałem Joshuy. Potwierdziło się najgorsze

W wypadku zginęły dwie osoby, których tożsamość początkowo nie była znana. Teraz pojawiło się potwierdzenie. Badou Jack, czyli wybitny szwedzki pięściarz, przekazał, że w wypadku zginęło dwóch jego przyjaciół - Latz i Sina. Pierwszy z nich był trenerem personalnym brytyjskiego mistrza, drugi trenerem od przygotowania siłowego.

Świat boksu pokrył się żałobą. Wielu kibiców i pięściarzy zaczęło żegnać trenerów. - Módlcie się za dwóch poległych, Latza i Sinę, oraz ich rodziny. Wiedziałem, że oboje byli naprawdę dobrymi ludźmi. Spoczywajcie w pokoju, chłopaki - napisał Chris Eubank Jr.

