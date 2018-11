Anthony Joshua nie obejrzy walki Wilder-Fury. "Będę w tym czasie spać"

Anthony'ego Joshuy (22-0, 21 KO) nie będzie w Los Angeles na walce Wilder-Fury, Anglik nie zamierza jej też oglądać w telewizji - a przynajmniej nie na żywo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fury w bokserkach znokautował kamerę. Wideo © 2018 Associated Press

- Walka będzie dla mnie, niestety, za wcześnie. Będę w tym czasie spać, ale potem z chęcią zobaczę urywki - powiedział zunifikowany mistrz WBA, WBO, IBF i IBO w wadze ciężkiej.

Reklama

- Wilder musi wygrać, bo to nas przybliży do walki, a ludzie chcą ją w końcu zobaczyć - dodał.

Shelly Finkel, menedżer Wildera, podkreślił tymczasem, że jeśli Joshua tak chce boksować z Amerykaninem, to powinien być 1 grudnia przy ringu w hali Staples Center i z bliska obejrzeć konfrontację "Brązowego Bombardiera" z Furym.

- Dlaczego nie przyleci na tę walkę? Jeśli Joshua naprawdę jej chce, to po walce z Furym jego obóz przedstawi nam poważną ofertę, a my albo ją przyjmiemy, albo nie. Jak nie dostaniemy rozsądnej propozycji, to pójdziemy swoją drogą - stwierdził.

Joshua wróci na ring 13 kwietnia na stadionie Wembley w Londynie. Potyczka z Wilderem jest jego priorytetem, ale mówi się też, że może zmierzyć się np. ze zwycięzcą walki Whyte-Chisora, a nawet z Władimirem Kliczką lub Andre Wardem.