- Nie chcę oddać żadnego ze swoich pasów, bo ciężko pracowałem, żeby je pozbierać, możliwe jednak, że będę do tego zmuszony - nie ukrywa Anthony Joshua (23-1, 21 KO), nad którym wiszą obowiązkowe obrony z ramienia federacji WBO (Ołeksander Usyk) oraz IBF (Kubrat Pulew).

Drużyna Anglika stara się polubownie wyjść z tej sytuacji i mając nieco więcej czasu odbębnić obie obowiązkowe obrony. Na ten moment powinien jednak uporać się z nimi do początku czerwca, co wydaje się nierealne do spełnienia.

- Zostało mi jakieś czternaście, może piętnaście walk do sportowej emerytury i chciałbym utrzymać wszystkie zdobyte wcześniej tytuły. A także dodać pas WBC należący do Deontaya Wildera. Gdybym z powodów polityki bokserskiej stracił jeden z nich, byłbym naprawdę zły, ale nie mam kontroli nad wszystkim. Jeśli rzeczywiście stracę jakiś pas, potem będę w stanie znów go odzyskać. Mogę boksować nawet do czterdziestki. Czas płynie bardzo szybko, a ja wchodzę w nowy rok z nowymi wyzwaniami - dodał AJ.