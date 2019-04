- On nie zasłużył na to, by przebywać ze mną na jednym ringu - mówi Anthony Joshua (22-0, 21 KO) o serii trzech wpadek dopingowych Jarrella Millera (23-0-1, 20 KO). Co ciekawe wcześniej to pretendent zarzucał mistrzowi świata wagi ciężkiej stosowanie zakazanych środków.

Zdjęcie Anthony Joshua i Jarrell Miller /AFP

W tym tygodniu champion IBF/WBA/WBO pozna rywala na walkę 1 czerwca w Nowym Jorku. Dotąd najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia "Big Baby" wydawał się Michael Hunter (16-1, 11 KO), lecz warunki kontraktu negocjuje również Andy Ruiz Jr (32-1, 21 KO).



- Nie chcę kopać leżącego, bo to nie leży w mojej naturze. On mówił jednak wiele brzydkich rzeczy na mój temat i nie ukrywam, że chciałem mu roztrzaskać szczękę. Muszę jednak służyć jako przykład, a to nie byłoby właściwe zachowanie z mojej strony. Karma wraca do każdego - mówi AJ, dla którego będzie to debiut na amerykańskiej scenie.



- Prędzej czy później oszuści wpadną, natomiast ci, którzy ciężko pracują, wejdą na szczyt. Życzę Millerowi powodzenia w życiu, ale on nie zasługiwał na to, by stanąć ze mną w ringu - dodał niepokonany Anglik.