Co by było gdyby? Kibice lubią często takie rozważania. Czy wielki Muhammad Ali pokonałby na przykład Mike'a Tysona? I właśnie takie pytanie zadano aktualnemu mistrzowi IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej, Anthony'emu Joshui (23-1, 21 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Mike Tyson przyznał, że jego tygrys wyrwał komuś rękę. Wideo INTERIA.TV

Każda era miała swoich wielkich mistrzów. Trudno jednak te ery do siebie porównywać. Ludzie są coraz więksi, silniejsi, suplementacja stoi na wyższym poziomie... Ale pytanie padło. A Joshua wskazał na "Żelaznego".

Reklama

- Tyson miał styl i wszystkie niezbędne narzędzia, by pokonać Alego. Zawodnicy z ery Alego byliby przecież w czasach Tysona pięściarzami kategorii junior ciężkiej. Dopiero z Lennoksem Lewisem nastały czasy większych bokserów. Oglądając walki Alego z Joe Frazierem widać, że styl Fraziera był podobny do późniejszego stylu Tysona. Mike naśladował to, co kiedyś w ringu robił Frazier. Podobnie się poruszał, wyprowadzał haki i sierpy w podobny sposób. A moim zdaniem Tyson był silniejszy i lepiej wyszkolony niż Frazier, dlatego wydaje mi się, że pokonałby Alego - stwierdził Joshua.