- Słyszę, jak ludzie gadają o tym, że zaakceptowałem 15 milionów funtów odstępnego. A ja niczego nie podpisywałem i nie widziałem żadnego kontraktu. Przestańcie więc słuchać gównianych gadek, czekajcie na moje słowa. To ja kontroluję moje przeznaczenie i moje interesy. Jestem mądrą osobą, podejmuję wyrachowane decyzje na każdym kroku (...) Jeżeli wam coś powiem, to jest to prawdą. Nie słuchajcie bzdur z innych źródeł - powiedział Joshua, który ma stoczyć rewanż z Usykiem w pierwszej połowie tego roku. Pierwsza walka we wrześniu zeszłego roku zakończyła się zwycięstwem Ukraińca, który zdetronizował brytyjskiego czempiona.

Boks. Propozycja walki Fury-Usyk z Bliskiego Wschodu

Propozycje walki Fury - Usyk i odstępnego dla Joshuy i Dilliana Whyte'a (obowiązkowego pretendenta do walki z Furym) pochodzą z Bliskiego Wschodu. We wtorek ma dojść do spotkania szefa grupy Matchroom, promotora Joshuy i Whyte'a Eddiego Hearna z AJ-em i omówienia sytuacji w celu ustalenia konkretów. Być może w tym tygodniu będziemy więc wiedzieć więcej na temat dynamicznej sytuacji na szczycie królewskiej dywizji.