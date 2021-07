- Zmiotę Fury'ego z planszy, zrobię to, on jest męczący... Nie wiem, czy go szanuję. Nie patrzę na ludzi w tej branży pod kątem szacunku. To po prostu ludzie, z którymi chcę walczyć. Ostatecznie każdy z nich jest moim wrogiem - powiedział Joshua w rozmowie z Garym Neville'em na kanale YT The Overlap.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno było bardzo blisko sierpniowej konfrontacji brytyjskich olbrzymów o wszystkie pas wagi ciężkiej w Arabii Saudyjskiej, ale "Król Cyganów" przegrał spór prawny z Deontayem Wilderem i zmierzy się z nim po raz trzeci 9 października.

Tymczasem Joshua walczy 25 września z obowiązkowym pretendentem WBO Ołeksandrem Usykiem. Jeżeli Brytyjczycy wygrają swoje walki, mogą skrzyżować rękawice w lutym.

