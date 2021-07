- Bardzo zależało nam na grudniowej dacie, biorąc jednak pod uwagę fakt, że AJ boksuje pod koniec września, a walka Fury'ego została przeniesiona aż na październik, to realnym terminem na unifikację wydaje się luty. Szkoda tylko, że straciłem pół roku pracy. Wierzę, że obaj panowie bardzo chcą tej walki, zarówno Tyson jak i Anthony, problem w tym, że niektórzy ludzie w obozie Fury'ego jej nie chcą - stwierdził Eddie Hearn, promotor Joshuy.

- Zobaczymy czy to będzie luty, marzec czy kwiecień, mam jednak nadzieję, że uda się doprowadzić do tego pojedynku w Wielkiej Brytanii. Wieczór na Wembley bądź w Cardiff byłby niesamowity. Widzę to tak, jeśli Fury i Joshua wygrają najbliższe walki, p...ć potem obowiązkowe obrony, powinni od razu spotkać się między sobą. To ta walka interesuje kibiców, a nie inne - powiedział w swoim stylu Bob Arum, amerykański współpromotor Fury'ego.

Joshua 25 września spotka się z Ołeksandrem Usykiem (18-0, 13 KO), a Fury 9 października po raz trzeci stanie naprzeciw Deontaya Wildera (42-1-1, 41 KO).