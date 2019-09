Anthony Joshua: Kliczko bił mocniej niż Ruiz

Z jednej strony Anthony Joshua (22-1, 21 KO) wspomina, że po pierwszym ciosie jakim zamroczył go Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO) nic już potem nie pamiętał, a z drugiej dopowiada - Kliczko bił dużo mocniej niż Ruiz.

Władimir Kliczko (64-5, 53 KO) też posłał Anglika na deski, lecz ten zdołał powstać, przetrwać kryzys i zastopować legendarnego Ukraińca w jedenastej rundzie. A już 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej po raz drugi stanie naprzeciw Meksykanina i spróbuje odzyskać pasy IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej.



- Kto uderzył mnie najmocniej w karierze? Na pewno Kliczko. Gdy tylko dostałem pierwszy cios od Kliczki, od razu to poczułem i wiedziałem, że różnie to się może skończyć. On bił mocniej niż Ruiz - mówi Joshua.