Co prawda Bob Arum, promotor mistrza świata WBC, twierdzi, że ten "preferuje" walkę z Usykiem o cztery pasy niż z Dillianem Whyte'em, jednak Joshua odrzucił sugestię, że w takim wypadku mógłby "odstąpić" od rewanżu z Ukraińcem.

"AJ jest już fizycznie i mentalnie gotowy na rewanż z Usykiem i myśli tylko o nim od czasu pierwszego starcia" - mówił Eddie Hearn, promotor Joshuy.



Brytyjczyk przegrał na punkty z Ukraińcem, tracąc pasy IBF, WBA i WBO.



"To będzie wielka walka i wierzymy, że AJ może znowu zdobyć trzy pasy w wadze ciężkiej" - dodał Hearn.



"Bierzemy trzy opcje pod rozwagę: Wielka Brytania, Ukraina i Bliski Wschód. Mam nadzieję, że pod koniec 2021 roku będziemy mogli ogłosić ostateczną decyzję" - stwierdził Ołeksandr Krasjuk, promotor Usyka.

Zdjęcie Ołeksandr Usyk (z lewej) i Anthony Joshua / Julian Finney / Getty Images

