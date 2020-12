Anthony Joshua: Dobrze poznałem Pulewa. Jestem w życiowej formie

- Jestem dziś w życiowej formie - zapowiada Anthony Joshua (23-1, 21 KO), który w sobotę wieczorem spotka się z Kubratem Pulewem (28-1, 14 KO) w obronie pasów IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej.

- Przygotowania były na naprawdę najwyższym poziomie. Przyjąłem kilka dobrych ciosów bez zmrużenia oka, więc mogę śmiało was zapewnić, że porażka półtora roku temu nic nie zmieniła. Doskonale znam Pulewa, obserwowałem go przez lata. Mało tego, kiedy on przegrywał z Władimirem Kliczką, ja byłem na obozie Kliczki jako sparingpartner i pomagałem w przygotowaniach do tamtej potyczki. Zarówno wtedy, jak i teraz, rozmawiałem również z Kliczką o taktyce na Pulewa - kontynuował champion.



- Zbudowałem świetną formę i boksowanie dwunastu rund na wysokim tempie nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Śmiało mógłbym walczyć jak dawni mistrzowie po piętnaście rund. Po porażce z Ruizem byłem poddany przed rewanżem ogromnej presji. Wyszedłem z tego jako dużo mocniejszy zawodnik i w szerszym rozrachunku wyszło mi to wszystko na dobre. Jestem dziś w życiowej formie, kondycja oraz bokserskie IQ są na innym poziomie niż wcześniej - zapewnia Joshua.

