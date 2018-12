Zunifikowany mistrz wagi ciężkiej Anthony Joshua (22-0, 21 KO) pochwalił Tysona Fury'ego (27-0-1, 19 KO) za jego postawę w zremisowanej walce z czempionem WBC Deontayem Wilderem (40-0-1, 39 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tyson Fury grzmi na sędziego: Powinien zostać zwolniony. Wideo © 2018 Associated Press

Wilder może być kolejnym rywalem Joshuy. Obóz Amerykanina stwierdził już, że jest bardzo zainteresowany tym pojedynkiem.



- Na co ten głupiec tak długo czekał? A my niby nie byliśmy zainteresowani?! - skomentował Joshua.



- W każdym razie dobra robota, Fury! Wybrali ciebie, bo myśleli, że jesteś skończony! Dam ci walkę, jak będziesz gotowy! Dam ją któremukolwiek z was! - dodał.



Joshua wróci na ring 13 kwietnia na stadionie Wembley w Londynie. Po walce Wilder - Fury jego promotor udał się do Los Angeles, aby porozmawiać z obozem Amerykanina na temat potyczki unifikacyjnej.