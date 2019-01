Do końca stycznia powinniśmy poznać kolejnego rywala Anthony'ego Joshuy (22-0, 21 KO), choć na ten moment kandydatów zostało już chyba tylko dwóch - Dillian Whyte (25-0-1, 18 KO) oraz Jarrell Miller (23-0-1, 20 KO).

Zdjęcie Anthony Joshua w grundiu otrzymał Order Imperium Brytyjskiego /AFP

W zależności od tego, z którym z nich się zmierzy, w tym kraju powalczy mistrz IBF/WBA/WBO królewskiej kategorii. Walka z Whyte'em odbyłaby się 13 kwietnia na Stadionie Wembley w Londynie, natomiast z Millerem 11 lub 18 maja w Nowym Jorku.

- Na osiemdziesiąt procent Anthony wystąpi 13 kwietnia w Londynie - stwierdził promotor championa, Eddie Hearn. To by oznaczało, że dojdzie do rewanżu AJ-a z Whyte'em.



- Ja wygrałem jedną walkę w boksie amatorskim, on jako zawodowiec. To byłaby nasza trzecia i ostatnia potyczka. Wierzę, że tym razem go znokautuję - przekonuje Whyte.