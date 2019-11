Anthony Johshua: Ludzie będą opowiadać o tej walce wnukom

Anthony Joshua (22-1, 21 KO) przez długie tygodnie trenował i przygotowywał formę na niezwykle ważną walkę z Andym Ruizem Jr (33-1, 22 KO). Nie można wykluczyć, że od rewanżowej batalii z Meksykaninem zależą losy kariery Brytyjczyka.

"AJ" podczas przygotowań nie udzielał wielu wywiadów i skupiał się na pracy. Były mistrz kilka dni temu wylądował w Arabii Saudyjskiej, gdzie 7 grudnia skrzyżuje pięści z "Destroyerem". Anthony zapewnił wszystkich po przylocie, że niebawem czeka nas prawdziwie epicka bitwa.



- To będzie niesamowita noc. Jestem podekscytowany, że wielu moich fanów tam będzie, szczególnie tych z Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie będzie to noc, o której ludzie, którzy zobaczą to na żywo, będą opowiadać kiedyś swoim wnukom. To będzie jeden z tych kultowych wieczorów boksu. Wszyscy z Arabii Saudyjskiej są genialni do współpracy - mówił dziennikarzom Joshua.



Areną walki o trzy pasy wagi ciężkiej będzie wybudowana na zamówienie Diriyah Arena, mogąca pomieścić 15 tysięcy fanów szermierki na pięści.