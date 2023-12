Angielskie media doceniają Mateusza Masternaka. "Polak pokazał dużo serca"

Przez kolejne rundy Mateusz Masternak robił wszystko, by to jego ręka została uniesiona w górę przez sędziego jako nowego mistrza świata. Polski pięściarz wyraźnie prowadził na punkty w niedzielnej walce z Chrisem Billamem-Smithem, gdy doszło do dramatu - nasz reprezentant został zmuszony do wycofania się z dalszej walki z powodu złamanych żeber. Boks Masternaka został jednak doceniony nie tylko w Polsce - naszego zawodnika chwalą także Anglicy.