Aneta Rygielska o igrzyskach: Ciężko mi się to ogląda, ale czas goi rany. WIDEO

Aneta Rygielska odpadła z olimpijskiej rywalizacji w boksie w kategorii 66 kilogramów na etapie 1/8 finału. - Ciężko mi się to ogląda, ale czas goi rany i jest coraz lepiej. Dostałam ogrom wsparcia od rodziny i kibiców i to na pewno mi bardzo pomogło. Już mam plany na przyszłość, więc patrzy mi się na to bardziej optymistycznie - powiedziała w magazynie Koloseum Rygielska.