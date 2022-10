Żadnej rywalizacji nie było! Każda z nas startuje w innej kategorii wagowej, tak że wszystkie trzymałyśmy za siebie kciuki. Ja przegrałam jako pierwsza, no i trzymałam kciuki za dziewczyny. Potem walczyła Ela, a na samym końcu Martyna i liczyłyśmy, że chociaż jej uda się zdobyć medal. No ale niestety... Cała drużyna trzymała za nas kciuki, wszyscy cieszyliśmy się z wygranych półfinałów. I potem wszyscy byliśmy smutni po finałowych porażkach.

Bardzo dużo się zmieniło, mamy całkiem inne podejście do boksu, inaczej trenujemy i podchodzimy bardziej profesjonalnie. To już nie jest tak, że tylko od zawodnika wymaga się profesjonalizmu, ale też i od całego sztabu. Dostajemy od trenerów niesamowitą wiedzę, która do tej pory nie zawsze docierała do wszystkich zawodniczek. Chcieliby, żebyśmy były odpowiedzialne za siebie i robią wszystko, żeby nas tego nauczyć.

To znaczy, że masz zastrzeżenia do poprzedniego sztabu?

Zastrzeżenia? Po prostu ta ekipa nie była tak profesjonalna, jak teraz. Bardzo dużo brakowało w poprzednim sztabie... Na szczęście teraz wszystko zmieniło się na plus, na duży plus i mogę ze spokojną głową przygotowywać się do igrzysk. I wiem, że jeśli wywalczę kwalifikacje, to nie będę sama. Jak wchodzę do ringu, to czuję, że trenerzy stoją za mną. Nie muszę myśleć o wszystkim sama. Wiem, że trenerzy zawsze mi pomogą, przed walką, w trakcie walki, znajdą na wszystko rozwiązanie.