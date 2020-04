​Ojciec byłego mistrza świata wagi ciężkiej Andy'ego Ruiza juniora (33-2, 22 KO), Andres Ruiz, jest bardzo zadowolony z nawiązania współpracy z Eddym Reynoso (trenerem m.in. Sala Alvareza), która wydaje się już faktem, choć oficjalnie jej jeszcze nie ogłoszono. A kiedy Ruiz junior ma wrócić do ringu? Mówi się o wrześniu, rywalem miałby być wtedy Chris Arreola (38-6-1, 33 KO).

- Na spotkaniu z Eddym Reynoso parę dni temu była między nami bardzo dobra chemia. Lubię sposób myślenia Eddy'ego. Myślę, że będzie trenerem Andy'ego. Zajdzie sporo zmian. Eddy jest bardzo zdyscyplinowany i energetyczny. Poświęca się pracy i jest wspaniałą osobą. W jego stajni są przy tym prawdziwi czempioni, na czele z Canelo Alvarezem - powiedział Andres Ruiz.

- Myślę, że wrzesień byłby dobrym miesiącem do powrotu Andy'ego i jeżeli miałby wtedy walczyć, to zacząłby treningi z Eddym na początku czerwca. Rywalem może być Chris Arreola, mówiło się również o Adamie Kownackim, ale on ostatnio przegrał. Najpierw więc walka z Arreolą, a potem z kimś z topu. Fury czy Joshua, wszystko jedno, kiedy Eddy weźmie się za Andy'ego, uderzymy z całą mocą i Andy wróci na tron - dodał ojciec Meksykanina.

Przypomnijmy, że ostatnia walka Ruiza juniora miała miejsce w grudniu w Arabii Saudyjskiej. Słabo przygotowany Ruiz przegrał na punkty rewanż z Anthonym Joshuą i stracił zdobyte w czerwcu pasy IBF, WBA i WBO.