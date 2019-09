Zrobię wszystko by obronić tytuły. Jestem gotów umrzeć, tak bardzo zależy mi na utrzymaniu pasów - mówi Andy Ruiz junior (33-1, 22 KO), od czerwca mistrz świata wagi ciężkiej federacji IBF/WBA/WBO. Rewanż z wciąż faworyzowanym przez bukmacherów Anthonym Joshuą (22-1, 21 KO) już 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. To będzie wojna. Joshua i Ruiz przygotowują się do rewanżu. Wideo © 2019 Associated Press

- Gdy przedstawiają mnie jako bezdyskusyjnego mistrza wagi ciężkiej czuję się znakomicie i chcę być tak przedstawiany jeszcze bardzo długo. Muszę więc być zdyscyplinowany i nadal bardzo ciężko pracować na treningach. Moje życie się zmieniło, nie muszę się już martwić o rzeczy, o jakie wcześniej się martwiłem, lecz wciąż jestem głodny i bardzo zdeterminowany - uspokaja swoich kibiców Meksykanin.

Reklama

- Styl Joshuy jest dla mnie skrojony. Cokolwiek zrobi w ringu, nie zrobi czegoś nowego. Może więcej się poruszać i próbować punktować lewym prostym, ale będę blisko niego i wyprowadzę kombinację. Tym właśnie różnię się od innych zawodników wagi ciężkiej. Joshua powinien obawiać się tego rewanżu, choć nie oznacza to wcale, że w jakikolwiek sposób go lekceważę. Obaj mamy już na koncie po porażce, a nie chcę mieć już więcej przegranych. Nie będę się bawił w przepowiadanie wyniku, jednak jestem przekonany, że zwyciężę i obronię tytuły - zakończył Ruiz junior.

- W rewanżu zobaczycie Anthony'ego lżejszego i szybszego, za to wciąż silnego fizycznie. Odstawi przygotowanie fizyczne, a skoncentruje się na obozie na treningach typowo bokserskich - dodał Eddie Hearn, promotor AJ-a i organizator grudniowej imprezy.