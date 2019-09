Andy Ruiz junior (33-1, 22 KO), mistrz IBF, IBO, WBA i WBO wagi ciężkiej, jest przekonany, że w rewanżu z Anthonym Joshuą (22-1, 21 KO) ponownie zwycięży przed czasem. Ruiz w pierwszej walce zaszokował bokserski świat, rzucając rywala na deski aż cztery razy, nim walka zakończyła się w siódmej rundzie.

Rewanż obu pięściarzy zaplanowano na 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej. Meksykanin nie mówi wprost, jak wielu obserwatorów, że Joshua został złamany psychicznie w pierwszej walce już po pierwszym nokdaunie, ale jest pewien, że zdołał wyczerpać swojego oponenta mentalnie i fizycznie.

- Teraz, gdy znów stanęliśmy twarzą w twarz, widzę w jego oczach, że jest bardziej skoncentrowany, ale czy w jego umyśle są wątpliwości? Nie wiem jeszcze. Wszyscy mamy wątpliwości, ale ja nie boję się niczego w boksie. Szanuję Anthony'ego jako boksera, jako mężczyznę i za wszystko, co osiągnął. Ale jego problemem jest to, że jego styl jest dla mnie idealny. Nie rusza się tak dobrze, aby uciec ode mnie i moich kombinacji - stwierdził "Destroyer".