- Nie podpisałem kontraktu na walkę w Arabii Saudyjskiej - upiera się przy swoim Andy Ruiz junior (33-1, 22 KO), bokser wagi ciężkiej. Innego zdania jest Eddie Hearn, promotor Anthony'ego Joshuy (22-1, 21 KO).

Hearn ogłosił już rewanż 7 grudnia i podtrzymuje, że Ruiz nie ma nic do powiedzenia w tej kwestii, gdyż podpisując kontrakt na pierwszą walkę, podpisał również zobowiązania na drugą w razie zwycięstwa. Zagroził, że jeśli Meksykanin nie wywiąże się ze swoich kontraktowych zobowiązań, zablokuje jego karierę, a panowie spotkają się w sądzie.

Co na to Ruiz?

- Oni chcą walki w Arabii Saudyjskiej, ale musimy sprawdzić parę rzeczy i przegadać to wewnątrz naszego zespołu. Wolę znów zawalczyć w Nowym Jorku. Dam szansę Joshui i jeśli on ma zamiar odzyskać tytuły, musi zrobić to u mnie, w Nowym Jorku - stwierdził Ruiz junior, który zna już nawet scenariusz rewanżu.

- Według mnie Joshua spróbuje być dużo bardziej ruchliwy i boksować, poruszając się przy tym po całym ringu. Tylko że on jest za duży na taki boks, ma za dużą masę mięśniową i ciężko mu będzie rozegrać w ten sposób nasz rewanż - dodał Ruiz.